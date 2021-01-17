Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 199
Общество
Победители «Дакара» гонщики «КамАЗ-мастер» прибыли в Москву
Армия
Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»
Мир
Источник заявил об отсутствии погибших в инциденте с сухогрузом РФ в Черном море
Общество
Скончался посол России в ОАЭ
Общество
Церемония прощания с Борисом Грачевским началась в Москве
Мир
В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing
Общество
В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолеты Ту-214ОН будут применять в разведывательных целях после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили два военно-дипломатических источника «РИА Новости» 17 января.

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

«Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — рассказал один из собеседников агентства.

По данным второго источника, для применения Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков на них потребуется установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. При этом при проектировании Ту-214ОН была предусмотрена возможность модернизации.

Утверждается, что самолеты также будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН будут находиться в резерве, пишет «Газета.ру».

Самолеты Ту-214ОН были произведены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них создано госкорпорацией «Ростех». В сентябре 2018 года оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. В тот же день официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что начало процедуры выхода РФ из ДОН обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг договора после выхода США.

Кроме того, она отметила, что США неоднократно заявляли о якобы недобросовестном соблюдении договора со стороны РФ, хотя российская сторона давала на «все нападки» аргументированные ответы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021