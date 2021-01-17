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Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

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Легковой и грузовой автомобили столкнулись в воскресенье, 17 января, на федеральной трассе Чуйский тракт в Новосибирской области, в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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«18-летний водитель автомобиля Honda на 82-м км автодороги Р-256 Чуйский тракт по неустановленной пока причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате происшествия на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легковушки. Водитель Honda выжил и с различными травмами был госпитализирован.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Ведется проверка.

15 января два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе в Ростовской области.

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