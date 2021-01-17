Более 614 тыс. россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

Под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции в России остаются 614 180 человек, сообщили в воскресенье, 17 января, в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, к 17 января в стране проведено более 96,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

За последние сутки было проведено 478 тыс. тестов на коронавирус.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание в России тест-системы, которая сможет отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

По словам директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, в стране также разработали тест-систему, благодаря которой результаты теста на коронавирус будут доступны через час-полтора.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы, пишет «Газета.ру».

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