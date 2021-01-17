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Вассерман предложил ответ на высадку спецназа НАТО на российское судно

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Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман предложил ответ на высадку бойцов спецназа ВМС Греции, входящей в состав НАТО, на российское торговое судно «Адлер» в рамках операции IRINI в Средиземном море. Свое мнение он высказал в колонке на сайте РЕН ТВ.

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По его словам, необходимо перейти к сопровождению российских торговых судов боевыми кораблями.

«Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой», — отметил Вассерман.

Он добавил, что любое судно является частью территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как «небольшое, но все же вторжение».

Публицист заключил, что в международных водах в мирное время «вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу».

13 января сообщалось, что спецназ Военно-морских сил (ВМС) Греции, входящих в НАТО, высадился на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. Согласно опубликованным данным, греческий корабль шел вслед за «Адлером», после чего на его борт для проверки высадились подразделения Спецназа ВМС Греции. Экипаж согласился на проверку судна. Отмечается, что военным не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного. 15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выясняет обстоятельства досмотра судна.

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