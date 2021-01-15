МИД выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции

Россия выясняет обстоятельства досмотра в Средиземном море российского грузового судна «Адлер» спецназом Военно-морских сил (ВМС) Греции, входящих в НАТО. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В контактах с греческими официальными властями проясняем обстоятельства произошедшего, в котором многое остается для нас непонятным. В частности, требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что ВМС Греции действовали якобы в рамках военно-морской операции ЕС «Ирини». Захарова напомнила, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, досмотр корабля может быть проведен, если есть основания полагать, что на борту перевозят оружие и связанные с ним материальные средства.

«Пункт 3 резолюции 2292 СБ ООН разрешает государствам-членам ООН, в том числе действующим через региональные организации, осуществлять досмотр судов в открытом море у берегов Ливии, если есть разумные основания полагать, что на них перевозятся оружие и связанные с ним материальные средства. Однако для этого необходимо добросовестно заручиться предварительным согласием государства флага на проведение досмотра», — подчеркнула официальный представитель российского ведомства.

При этом, после досмотра в рамках операции «Ирини» инспекция обязана предоставлять подробный отчет с разъяснениями и итогами в профильный комитет СБ ООН. По словам Захаровой, Россия продолжит добиваться объяснений по поводу ситуации с досмотром.

«Думаю, нет нужды говорить, что поведение ЕС в данной ситуации станет хорошей проверкой реальной готовности, да и способности Брюсселя на деле следовать общепринятым нормам международного права, а не переформатировать их в некие «правила» собственного изобретения», — подытожила Захарова.

Как сообщила представитель операции «Ирини» Элоиза Ковелли телеканалу РЕН ТВ, высадка спецназа на российский корабль «Адлер» не была военной операцией НАТО. По ее словам, греческие военные высадились на судно в рамках операции Евросоюза, которая проходит в Средиземном море в соответствии с резолюцией Совбеза ООН по Ливии.

Ковелли объяснила, что подобные осмотры корабля происходят по взаимному согласию и по приглашению капитана судна на борт.

«Дружественный осмотр — это не инспекция, а визит по взаимному согласию, который может быть предпринят без какого-либо специального разрешения государства, под которым ходит судно, и не влечет за собой каких-либо принудительных действий», — заявила она.

По словам Ковелли, во время визита проходит «дружеская беседа», в ходе которой сотрудники EUNAVFOR MED объясняют цель визита, а капитан предоставляет информацию о корабле. Она добавила, что суда, досматриваемые командой, необязательно подозреваются в чем-то незаконном.

«Мероприятие не вызывает каких-либо задержек для задействованного торгового судна, и меры по COVID-19 строго соблюдаются обеими сторонами во время визита <…> Они отбираются на основе некоторых критериев, которые относятся к их обычному образу жизни. На данный момент в рамках операции «Ирини» было выполнено 63 дружеских осмотра на судах, идущих под разными флагами» — рассказала Ковелли.

Она добавила, что члены экипажей EUNAVFOR MED обязательно проходят тест на отсутствие COVID-19 перед их отправкой в море.

Инцидент произошел 13 января. Экипаж согласился на проверку судна. Отмечается, что военные не нашли ничего запрещенного или подозрительного.