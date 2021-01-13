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Спецназ НАТО высадился на грузовой корабль России в Средиземном море

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Спецназ Военно-морских сил (ВМС) Греции, входящих в НАТО, демонстративно высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Об этом в среду, 13 января, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на греческие СМИ.

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Согласно опубликованным данным, греческий корабль преследовал «Адлер», после чего на его борт для проверки высадились подразделения Спецназа ВМС Греции. Военные предположили, что на судне может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию.

В свою очередь экипаж «Адлера» согласился на проверку судна. Отмечается, что военным не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного, в связи с этим инцидент можно считать исчерпанным.

Миссия Евросоюза в Twitter назвала этот эпизод «дружественной» проверкой судна в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию.

В конце декабря 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе сообщил, что антироссийская направленность мероприятий подготовки войск НАТО и провокационная деятельность альянса у российских границ усилились.

В свою очередь замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что увеличившаяся активность авиации и военно-морских сил альянса около границ Российской Федерации может привести к серьезным инцидентам.

Также в декабре Североатлантический альянс обнародовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором вновь обвинил Россию в «агрессивной политике».

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