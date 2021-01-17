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Прививку от COVID с 17 января можно сделать в выездном пункте в ГУМе

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Выездной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в московском ГУМе начал свою работу в воскресенье, 17 января. Об открытии пункта ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация в выездных пунктах проводится бесплатно. Выездные бригады в данных точках будут работать по одной неделе с трехнедельным перерывом. Таким образом горожане смогут получить второй компонент вакцины от COVDI-19 в том же пункте вакцинации, что и первый.

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График работы такого пункта — с 10:00 до 21:00 в рамках живой очереди. Сама вакцинация занимает около 40 минут, из которых 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, еще 30 минут занимает осмотр после применения вакцины. Записать на введение второго компонента вакцины можно будет в этом же пункте после прививки.

Пункты оснащены всем необходимым оборудованием, саму вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Кроме того, вакцинацию можно пройти в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

16 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых, а с 13 января такая же запись доступна для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

С 4 января на вакцинацию от коронавируса могут записаться работники банковского и финансового сектора, а также сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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