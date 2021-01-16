На Украине заявили о дефиците электроэнергии

Украина запустит резервную генерацию из-за дефицита электроэнергии. Об этом 16 января сообщил и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко в интервью украинскому бюро Deutsche Welle, которое было опубликовано на YouTube-канале издания.

По его словам, украинские энергетики с понедельника, 18 января, запустят в работу резервные газомазутные блоки тепловых электростанций.

«Дефицит достаточно серьезный, речь идет о тысячах мегаватт, которые мы будем покрывать за счет того, что будем включать газомазутные блоки», — сказал он.

Витренко объяснил, что дефицит электроэнергии возник из-за снижения выработки электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями в связи с погодными условиями. Кроме того, угольные ТЭС в IV квартале 2020 года работали на пике мощности в связи с ремонтами блоков атомных электростанций, что привело к стремительному уменьшению запасов угля на складах.

Витренко выразил надежду, что стране удастся избежать «веерных» отключений электроэнергии.

Украинское минэнерго на своем сайте уведомило, что для устойчивого прохождения периода сезонного похолодания, во время которого увеличивается потребление электрической энергии, был определен ряд мероприятий для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

В ведомстве подчеркнули, что графики ограничения мощности не имеют никакого отношения к так называемым веерным отключениям и не предусматривают отключение потребителей.

25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

С 3 января несколько украинских предприятий возобновили импорт электроэнергии из Белоруссии, после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на такие поставки.