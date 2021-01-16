Путин исполнил мечту желавшего покататься на Красной Поляне мальчика

Президент России Владимир Путин в субботу, 16 января, в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика, желавшего покататься на Красной Поляне.

Школьник из многодетной семьи из Сочи обратился к главе государства с просьбой побывать на Красной Поляне. Он написал, что мечтает попасть на этот курорт и научиться кататься на лыжах.

Руслан живет в Сочи, однако у его семьи не было возможности нанять инструктора для обучения лыжам и взять оборудование для урока. Мальчик хотел попросить такой подарок у Деда Мороза. Знакомая посоветовала маме ребенка попробовать отправить мечту сына на «Елку желаний».

В рамках акции вся семья мальчика получила возможность провести два дня на курорте Красная Поляна. Руслан вместе с братом Андреем поднялись сначала на высоту 960 м, покатались на северных оленях, а затем еще выше — на высоту 2200 м, где инструктор провел для ребят урок на безопасной трассе.

Владимир Путин участвует в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» с 2018 года.

«Елка желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. За время существования акции было исполнено 7950 желаний.

В декабре 2020 года президент в ходе онлайн-марафона «Мы вместе» «снял» с «Елки желаний» открытки девятилетнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади, и 10-летнего Александра из Тулы, который хотел обнять панду.