Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу случаев COVID-19
Мир
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран главой правящей партии
Мир
Армин Лашет избран новым лидером ХДС
Мир
Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН
Мир
Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега
Общество
Еще 5639 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве
Общество
Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»
Общество
Отопление в домах москвичей включили на максимум из-за сильных морозов

Путин исполнил мечту желавшего покататься на Красной Поляне мальчика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в субботу, 16 января, в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика, желавшего покататься на Красной Поляне.

Дедушка мечты: что россияне пишут в письмах Деду Морозу
Дети просят смартфоны, взрослые — здоровья, а все вместе — окончания пандемии

Школьник из многодетной семьи из Сочи обратился к главе государства с просьбой побывать на Красной Поляне. Он написал, что мечтает попасть на этот курорт и научиться кататься на лыжах.

Руслан живет в Сочи, однако у его семьи не было возможности нанять инструктора для обучения лыжам и взять оборудование для урока. Мальчик хотел попросить такой подарок у Деда Мороза. Знакомая посоветовала маме ребенка попробовать отправить мечту сына на «Елку желаний».

В рамках акции вся семья мальчика получила возможность провести два дня на курорте Красная Поляна. Руслан вместе с братом Андреем поднялись сначала на высоту 960 м, покатались на северных оленях, а затем еще выше — на высоту 2200 м, где инструктор провел для ребят урок на безопасной трассе.

Владимир Путин участвует в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» с 2018 года.

«Елка желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. За время существования акции было исполнено 7950 желаний.

В декабре 2020 года президент в ходе онлайн-марафона «Мы вместе» «снял» с «Елки желаний» открытки девятилетнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади, и 10-летнего Александра из Тулы, который хотел обнять панду.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021