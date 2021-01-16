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В Германии заявили о передаче России данных по Навальному

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Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на все запросы по делу блогера Алексея Навального, сообщил представитель минюста ФРГ.

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По его словам, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».

«Это преступление должно быть расследовано в России», — приводит Deutsche Welle слова источника.

В распоряжении российской стороны есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды, добавил он. Однако никакой медицинской информации не было передано, так как Навальный на это не согласился.

Блогер почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, а затем в «Шарите». 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в немецкой клинике «Шарите» так и не представили информацию о лечении Навального, которую неоднократно запрашивала у Германии Москва.

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