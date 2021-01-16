В Германии заявили о передаче России данных по Навальному

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на все запросы по делу блогера Алексея Навального, сообщил представитель минюста ФРГ.

По его словам, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».



«Это преступление должно быть расследовано в России», — приводит Deutsche Welle слова источника.

В распоряжении российской стороны есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды, добавил он. Однако никакой медицинской информации не было передано, так как Навальный на это не согласился.

Блогер почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, а затем в «Шарите». 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в немецкой клинике «Шарите» так и не представили информацию о лечении Навального, которую неоднократно запрашивала у Германии Москва.