Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Еще 5639 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве
Общество
Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»
Общество
Отопление в домах москвичей включили на максимум из-за сильных морозов
Общество
В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса
Мир
На Украине ограничили использование русского языка
Мир
ЦИК Киргизии заявил о победе Жапарова на выборах президента страны
Общество
Еще три категории граждан получили возможность привиться от COVID-19 в Москве
Мир
Трамп запросил данные поддержавших его импичмент республиканцев
Армия
Шесть Ан-124 впервые в истории одновременно поднялись в небо
Сюжет:

Еще 5639 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за прошедшие сутки еще 5639 человек вылечились от COVID-19. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Москва позади: 70% новых случаев COVID-19 приходится на регионы
Эксперты связывают эту тенденцию с формированием в столице высокого уровня коллективного иммунитета

С начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 734 728 человек. Подтверждено 4674 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировано 1352 человека, скончались 79 пациентов.

Ранее в этот день открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых.

13 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

4 января открылась запись на вакцинацию от коронавируса для работников банковского и финансового сектора, а также сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

43434

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021