Еще 5639 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

В Москве за прошедшие сутки еще 5639 человек вылечились от COVID-19. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 734 728 человек. Подтверждено 4674 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировано 1352 человека, скончались 79 пациентов.

Ранее в этот день открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых.

13 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

4 января открылась запись на вакцинацию от коронавируса для работников банковского и финансового сектора, а также сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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