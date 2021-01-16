Австрийский архитектор ответил на нападки Киева из-за работы в Крыму

Глава австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил об атаке «троллей» на его компанию после телефонного разговора с послом Украины в Вене Александром Щербой из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом в пятницу, 15 января, пишет газета Standard.

Прикс рассказал, что посол потребовал в «постсталинском стиле» прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку бюро будто бы нарушает санкционное законодательство Евросоюза.

«Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро», — отметил архитектор.

Прикс пояснил, что специалисты Coop Himmelb(l)au никак не нарушают правовые нормы. По его словам, в итоге дискуссия переместилась на морально-этический уровень.

Он также подчеркнул, что его архитектурное бюро проектирует не административное здание, а оперный театр для жителей Севастополя и Крыма.

Ранее, 12 января, сообщалось, что Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.