Австрийский институт лишил стипендии украинскую националистку

Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте учебного заведения.

Отмечается, что такое решение институт принял после того, как стало известно, что Семеняка публикует у себя в социальных сетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, аспирантка является секретарем по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в России).

Тот факт, что Семеняка с января по июнь получала стипендию в финансируемом государством институте, привлек внимание одного из сотрудников канадского Университета Оттавы Ивана Качановского.

Ссылка с описанием стипендии украинки на сайте института была удалена.

Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро €1,8 тыс.

Ранее, 7 января, журнал Time сообщил, что украинские националисты из батальона «Азов» (запрещен в России) используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки праворадикально настроенных бойцов во всем мире.