Журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма

Украинские националисты из батальона «Азов» (запрещен в России) используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки праворадикально настроенных бойцов во всем мире. Об этом сообщило издание Time 7 января.

Как говорится в статье, в 2018 году в Киев прибыл на обучение к радикалам ветеран ВМС США, он нашел адрес, который рекрутер переслал ему в соцсети. Там была ночлежка с 12 кроватями, каждая была закреплена за бойцом.

Американец встретил внутри выходцев из Европы. А его рекрутером оказался норвежец, осужденный за ограбление банка на родине в 2010 году.

При встрече американец заметил татуировку со свастикой на среднем пальце левой руки мужчины. При этом ранее вербовщик также не скрывал своей неонацистской политики.

Автор статьи уверен, что националистический батальон «Азов» обладает политической платформой, у него два издательства и даже лагеря для летнего отдыха и тренировки детей. Также в состав батальона входит отряд линчевателей, известный как национальное ополчение, патрулирующий улицы украинских городов вместе с полицией.

Военное крыло «Азова» располагает как минимум двумя тренировочными базами и обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до артиллерийских орудий.

По словам сотрудников правоохранительных органов разных стран, за пределами Украины батальон выполняет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии.

Тема батальона не раз обсуждалась в конгрессе США в контексте того, каким образом малоизвестное ополчение в 2014 году, имевшее всего несколько десятков членов, стало таким влиятельным в глобальной сети ультраправого экстремизма.

По данным издания, ключом к международному росту влияния украинских радикалов было повсеместное использование социальных сетей. В комментарии для Time Facebook рассказал о своих попытках справиться с распространением идей правых экстремистов, заявив, что он запретил более 250 групп сторонников нацистов, включая «Азов».

Однако попытки блокировки оказались не очень эффективными. В то время как Facebook впервые назвал батальон «опасной организацией» в 2016 году, страницы, связанные с группой, распространяли пропаганду и в 2020 году.

Даже в декабре прошлого года у политического крыла движения «Азов», национального корпуса и его молодежного крыла было не менее десятка страниц в Facebook. Некоторые начали исчезать после того, как Time задал Facebook вопросы о батальоне.

Как отмечают авторы статьи, после массового убийства 51 человека в Крайстчерче, Новая Зеландия, в 2019 году участники националистического движения помогли распространить манифест террориста в печати и в интернете, стремясь прославить его преступления и вдохновить других.

Главный призывной пункт «Азова», известный как «Казачий дом», находится в центре Киева в четырехэтажном кирпичном здании, предоставленном министерством обороны Украины. Во дворе кинотеатр и боксерский клуб.

На верхнем этаже находится лекционный зал и библиотека. На первом — магазин Militant Zone, в котором продают одежду и брелоки со стилизованной свастикой и другие неонацистские товары.

Как в 2019 году рассказала журналистам руководитель международного отдела движения «Азов» Елена Семеняка, миссия батальона — формирование коалиции ультраправых группировок по всему западному миру с конечной целью захватить власть во всей Европе.

18 октября 2019 года 40 парламентариев США обратились в Госдеп с требованием внести «Азов» в список иностранных террористических организаций, назвав бойцов радикального батальона ультраправыми экстремистами. В ноябре депутаты Верховной рады Украины призвали конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона и провести расследование до принятия какого-либо решения.

Как напомнили украинские депутаты, с 2015 года «Азов» является официальной структурой нацгвардии и подчиняется МВД.

Базирующийся в Лондоне центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH) представил доклад, в котором Украина описана как один из центров распространения идеологии неонацизма.

«Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований и добровольческим батальонам предложили войти в ряды ВСУ. В России в отношении бойцов «Азова» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».