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Команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь пьедестал на «Дакаре»

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Гонщики российской команды «КАМАЗ-мастер» заняли все три призовых места на ралли-марафоне «Дакар» в общем зачете грузовиков. Соревнования проходили 15 января в Саудовской Аравии, передает телеканал «Известия».

Первое место досталось Дмитрию Сотникову, для гонщика эта победа стала первой. В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете. Вторую позицию на пьедестале занял Антон Шибалов, а бронзу взял Айрат Мардеев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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