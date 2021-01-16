Команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь пьедестал на «Дакаре»

Гонщики российской команды «КАМАЗ-мастер» заняли все три призовых места на ралли-марафоне «Дакар» в общем зачете грузовиков. Соревнования проходили 15 января в Саудовской Аравии, передает телеканал «Известия».

Первое место досталось Дмитрию Сотникову, для гонщика эта победа стала первой. В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете. Вторую позицию на пьедестале занял Антон Шибалов, а бронзу взял Айрат Мардеев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.