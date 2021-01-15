Экипаж Сотникова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар» в общем зачете грузовиков. Гонка проходила 15 января в Саудовской Аравии.

Протяженность специального участка последнего, 12-го этапа ралли-марафона составила 200 км.

Экипаж Сотникова впервые стал победителем «Дакара». В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете.

Как сообщалось ранее, команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч. 24 мин. Тогда же еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим.

10 января российские экипажи «КАМАЗ-мастера» под управлением Сотникова, Шибалова и Айрата Мардеева заняли первые три места на этой гонке.

На следующий день экипаж под управлением Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходило с 3 по 15 января.