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Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на седьмом этапе «Дакара»

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Российские экипажи команды «КАМАЗ-мастер» в воскресенье, 10 января, заняли первые три места на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии.

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Первым стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, который прошел участок в 471 км за 4 ч. 45 мин. 52 сек., вторым финишировал экипаж Айрата Мардеева, преодолев дистанцию с отставанием в 3 мин. 23 сек., а третьим ― Антон Шибалов (+8 мин. 22 сек.).

В настоящее время в зачете грузовиков лидирует Сотников (29 ч. 12 мин. 10 сек.), на втором месте Шибалов (+45 мин. 56 сек.), а следом идет Мардеев (+1 ч. 5 мин. 6 сек.).

Ранее, 8 января, сообщалось, что Мардеев впервые обошел Сотникова и пришел первым на шестом этапе «Дакара», преодолев участок в 448 км за 4 ч. 8 мин. 52 сек., передает РЕН ТВ.

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходит с 3 по 15 января.

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