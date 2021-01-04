Команда Дмитрия Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч 24 мин. Еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим. Коллектив Айрата Мардеева замкнул десятку лидеров, передает телеканал «Известия».

В общем зачете Сотников опережает ближайшего оппонента на семь минут. На этой гонке у участников новая система навигации. Изменения коснулись работы штурманов. В этом году на ралли не приехали многие пилоты из-за закрытых границ, коронавируса и финансового кризиса.

Например, не смог собрать денег двукратный чемпион Жерар де Рой. Соперничество россиян с голландцем всегда добавляло ралли интриги.

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