Роспотребнадзор оценил влияние снижения титров антител на защиту от COVID-19

Роспотребнадзор заявил в пятницу, 15 января, что снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного COVID-19 не означает отсутствие иммунитета. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются», — отметили в федеральной службе.

Ранее в тот же день директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России. По ее словам, массового распространения подобных случаев в стране нет.

В том же месяце австралийские ученые сообщили, что иммунологическая память человека, переболевшего COVID-19, сохраняется как минимум восемь месяцев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.