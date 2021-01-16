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Роспотребнадзор оценил влияние снижения титров антител на защиту от COVID-19

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Роспотребнадзор заявил в пятницу, 15 января, что снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного COVID-19 не означает отсутствие иммунитета. Сообщение размещено на сайте ведомства.

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«Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются», — отметили в федеральной службе.

Ранее в тот же день директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России. По ее словам, массового распространения подобных случаев в стране нет.

В том же месяце австралийские ученые сообщили, что иммунологическая память человека, переболевшего COVID-19, сохраняется как минимум восемь месяцев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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