Байден назначит ученого-генетика Лэндера советником по науке

Избранный президент США Джозеф Байден решил назначить крупного ученого-генетика Эрика Лэндера советником по науке в ранге министра. Об этом сообщил журнал Science в пятницу, 15 января.

Байден считает Лэндера одним из ведущих американских ученых, а также лидером проекта по изучения генома человека и первопроходцем в области генетики.

Отмечается, что Лэндер станет первым действующим ученым на посту советника президента США по науке.

Ранее Лэндер был сопредседателем Совета советников президента по науке и технике (PCAST) в течение 8 лет при бывшем президенте Бараке Обаме, где он работал в тесном контакте с советником Обамы по науке Джоном Холдреном и взаимодействовал с Байденом.

13 января стало известно, что Байден собирается назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер. Она будет отвечать за вопросы кибербезопасности и новых технологий в этой сфере.

Байден также намеревается назначить своим советником по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Она также станет зампомощника президента США по национальной безопасности. В администрации Барака Обамы Шервуд-Рэндалл была замминистра энергетики. Ее заместителем станет Расс Треверс, который ранее был замдиректора Национального контртеррористического центра.

Назначения Нюбегер и Шервуд-Рэндалл на указанные посты не требуют утверждения сенаторами. Байден ранее заявлял, что его помощником по национальной безопасности будет Джейк Салливан.

8 января стало известно, что Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.