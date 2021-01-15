Захарова предложила YouTube блокировать причастных к военным кампаниям США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 15 января, после блокировки YouTube-аккаунта футбольного клуба «Ахмат» предложила руководству видеохостинга заблокировать аккаунты американских политиков, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что скорее всего представители видеохостинга в качестве объяснения блокировки «что-нибудь промямлят про санкции и т. д».

«Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы — борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлеченностью в незаконную деятельность. Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей?» — заявила она.

К таким политикам, достойным отключения «по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества», по мнению Захаровой, можно отнести бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который «врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения». Как итог — сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Также она подчеркнула, что в этот список должны войти и другие высокопоставленные американские чиновники и политики, «ответственные за распространение заведомых фейков, ксенофобии, прославлении практики убийств иностранных лидеров».

«И главное. Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е, а сейчас с удовольствием выступают в качестве «экспертов» в американских же СМИ, типа «Голоса Америки», — подчеркнула дипломат.

Ранее в пятницу Google ограничила доступ к YouTube-каналам грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), которая занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам в России, в связи с введенными в отношении них санкциями.

В компании объяснили это тем, что министерство финансов США требует от компаний соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США в качестве находящихся под санкциями.

В «Тинькофф Российской премьер-лиге» (РПЛ) в связи с блокировкой аккаунта футбольного клуба заявили, что она вызывает недоумение и противоречит базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналу клуба «Ахмат» и Absolute Championship Akhmat и заявили, что направят письма в адрес компании с требованием снять ограничения. В ведомстве указали, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.