Минтруд подготовил проект о повышении пособий для ряда граждан

Россиянам с 1 февраля могут повысить пособия, выплаты и компенсации, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрудом. Документ в пятницу, 15 января, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.​

«Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9 процента», — отмечается в пояснительной записке.

Изменения, таким образом, могут коснуться граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, а также имеющих детей, и другие категорий льготников.

Ранее 24 ноября стало известно, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%.

Кроме того, правительство России одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации.