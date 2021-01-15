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Более 70 мест для крещенских купаний определили в Ульяновской области

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Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Ульяновской области принял решение по организации мест для купаний во время Крещения. В регионе будет подготовлено 72 купели.

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Согласно данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Куйбышевском водохранилище и реках региона установился устойчивый ледостав. В ночь на 19 января и днем 19 января на водоемах будет организовано дежурство спасателей, бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Об этом пишет ulpravda.ru.

Все места для купания будут заранее обследованы. На участках возможного несанкционированного выхода на лед установят предупредительные знаки и аншлаги.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае было принято решение не организовывать массовые крещенские купания. Жителей региона просят воздержаться от традиционного погружения в воду.

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