Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19

Влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к коронавирусу не доказано. Такое мнение выразила в беседе с «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, в связи с недоказанностью возникновения иммунитета принимать решение об участии в подобных процедурах следует исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам.

Также врач добавила, что крещенские купания никакого отношения к закалке организма не имеют. В них нет ничего плохого и ничего оздоравливающего. Купаться можно тем, кто делает это регулярно или намерен сделать в связи с религиозными убеждениями. Однако связывать купание и попытку защитить организм от COVID-19 неверно.

Ранее, 14 января, сообщалось, что в разных районах Москвы готовят места для размещения крещенских купелей, часть из них оборудуют в парках.

Ранее на этой неделе стало известно, что общественный транспорт Московской области 19 января будет работать до двух часов ночи в связи с праздником Крещения. Указывалось, что меры безопасности во время крещенских купаний в регионе обеспечат более 2 тыс. человек, 307 единиц техники и четыре судна на воздушных подушках. Кроме того, будут привлечены 25 плавсредств и пять водолазных групп.