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Тело пропавшего в декабре ребенка обнаружили в карельской реке

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Спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика, жителя Сортавальского района Карелии, поиски которого продолжались почти три недели. Об этом 15 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Артур Парфенчиков в пятницу.

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Тело ребенка нашли в реке Тохмайоки. Подтвердилась версия о том, что мальчик умер, упав в реку. «За время поисков было обследовано более 300 м речного дна. Мальчика разыскивали профессиональные спасатели и добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «Доброспас» и «ДобротворецЪ», местные жители», — сказал Парфенчиков.

Обстоятельства гибели малолетнего установит следствие. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля 28 декабря. Тогда сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию.

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