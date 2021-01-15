Тело пропавшего в декабре ребенка обнаружили в карельской реке

Спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика, жителя Сортавальского района Карелии, поиски которого продолжались почти три недели. Об этом 15 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Артур Парфенчиков в пятницу.

Тело ребенка нашли в реке Тохмайоки. Подтвердилась версия о том, что мальчик умер, упав в реку. «За время поисков было обследовано более 300 м речного дна. Мальчика разыскивали профессиональные спасатели и добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «Доброспас» и «ДобротворецЪ», местные жители», — сказал Парфенчиков.

Обстоятельства гибели малолетнего установит следствие. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля 28 декабря. Тогда сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию.