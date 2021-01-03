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Дело о пропаже ребенка в Карелии контролируют в центральном аппарате СК

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Ход следствия по уголовному делу об исчезновении шестилетнего мальчика в Карелии поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в воскресенье, 3 января.

Дело на контроль в центральном аппарате поставил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Отмечается, что глава СК России направил в Республику Карелия специалистов криминалистического центра СК России для оказания помощи в розыске ребенка.

Шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля 28 декабря. Сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. 30 декабря к поискам пропавшего в Сортавальском районе мальчика присоединились водолазы.

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