Дело о пропаже ребенка в Карелии контролируют в центральном аппарате СК

Ход следствия по уголовному делу об исчезновении шестилетнего мальчика в Карелии поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в воскресенье, 3 января.

Дело на контроль в центральном аппарате поставил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Отмечается, что глава СК России направил в Республику Карелия специалистов криминалистического центра СК России для оказания помощи в розыске ребенка.

Шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля 28 декабря. Сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. 30 декабря к поискам пропавшего в Сортавальском районе мальчика присоединились водолазы.