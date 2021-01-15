Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400

Анкара и Москва в конце января обсудят вопрос о поставках в Турцию второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в пятницу, 15 января, выступая перед журналистами заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы завершили работу по поставкам первого полка С-400, сейчас продолжается наш диалог с Россией по второму полку», — сказал он. По словам Эрдогана, в ходе переговоров стороны обсудят различные темы, а не только вопрос поставок вооружений.

Как напомнил президент Турции, ни одна страна не имеет права определять политику Анкары в оборонной сфере, отмечает на своей странице в Twitter Anadolu.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.