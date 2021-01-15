Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России
Общество
Москвичам больше не понадобится справка с работы для вакцинации от COVID-19
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Общество
Минздрав рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски
Экономика
Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну
Общество
В Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса
Мир
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах
Общество
Рособрнадзор обсудит бессрочную аккредитацию для российских вузов

Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара и Москва в конце января обсудят вопрос о поставках в Турцию второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в пятницу, 15 января, выступая перед журналистами заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Противоракетная оборона: США накажут Турцию за российские С-400
Администрация уходящего президента Трампа в этом вопросе не пойдет против конгресса

«Мы завершили работу по поставкам первого полка С-400, сейчас продолжается наш диалог с Россией по второму полку», — сказал он. По словам Эрдогана, в ходе переговоров стороны обсудят различные темы, а не только вопрос поставок вооружений.

Как напомнил президент Турции, ни одна страна не имеет права определять политику Анкары в оборонной сфере, отмечает на своей странице в Twitter Anadolu.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021