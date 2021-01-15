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В Минфине сочли неактуальным вопрос легализации онлайн-продажи алкоголя

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Законопроект, который направлен на легализацию интернет-торговли алкоголем в России, был снят с повестки. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в пятницу, 15 января.

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«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения, и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки», — сказал Сазанов в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума.

В начале октября директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов заявлял, что в ближайшее время начала интернет-продаж алкоголя в России не ожидается.

3 сентября МВД подготовило негативный отзыв на поправки в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...», разработанные Минфином. Документ был направлен замглавы министерства финансов Сазанову, а также в аппарат правительства. Ведомство сочло, что уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность.

В Министерстве финансов пояснили, что к онлайн-реализации ведомство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, продажи смогут идти только через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования.

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, был внесен Министерством финансов в конце 2019 года. В документе предложено легализовать продажи спиртного в Сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно.

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