Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя онлайн

В ближайшее время начала интернет-продаж алкоголя в России не ожидается. Об этом в четверг, 8 октября, в ходе сессии «Закон о вине и перспективы российского виноделия», которая состоялась в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит. Я бы так сказал», ― сказал Кузнецов, отвечая на вопрос замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

3 сентября МВД подготовило негативный отзыв на поправки в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...», разработанные Минфином. Документ направлен замглавы министерства финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства. Ведомство сочло, что уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность.

В Министерстве финансов пояснили, что к онлайн-реализации ведомство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, продажи смогут идти только через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования.

Ранее «Известия» писали о том, что для подтверждения возраста покупателей алкоголя в Сети предлагается использовать Единую биометрическую систему и сайт госуслуг.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в ведомство рассчитывают на разрешение в России продажи алкоголя онлайн уже в 2020 году.

Переход в марте многих россиян на режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции заставил власти вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. Дискуссии вокруг этого вопроса ведутся в России уже несколько лет.

Особые споры вызывает способ проверки возраста покупателей. По словам главы Минпромторга, разницы между продажей алкоголя в магазине или через интернет-площадку, по большому счету, нет.

Ранее, 17 апреля, инициативу интернет-торговли винодельческой продукцией поддержал Минсельхоз России. Однако необходимо, чтобы при этом соблюдались требования законодательства, заявила замглавы ведомства Оксана Лут.

13 апреля Минфин поддержал предложение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» о легализации продажи алкоголя через интернет.

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, был внесен Министерством финансов в конце 2019 года, но Минздрав и Роспотребнадзор до сих пор не позволили его принять. В документе предложено легализовать продажи спиртного в Сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно.