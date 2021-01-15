Синоптик пообещала россиянам снежную погоду в феврале

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. На эту тему она высказалась в пятницу, 15 января, в беседе с «Российской газетой».

По словам Паршиной, сильных морозов не ожидается на северо-востоке Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на Чукотке. Обычно там под конец зимы отмечается сильное похолодание.

Только на юге Дальнего Востока, на юге Сахалина и юге Хабаровского края может быть холоднее, чем обычно.

На европейской территории осадков выпадет больше нормы. Как ожидается, в Свердловской и Челябинской областях, на всей территории Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Магаданской области тоже может быть много осадков.

В пределах нормы они будут фиксироваться на юге Курской, Воронежской областей, в Тамбовской и Саратовской областях, на Нижней Волге и Нижнем Дону, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа.

В Москве в феврале может выпасть осадков больше обычного. Среднемесячная температура февраля в столице составит –7,7 градуса.

Паршина также напомнила, что февраль является переходным месяцем — если в начале среднесуточная температура воздуха составляет –10 градусов, то к концу уже –5 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона.