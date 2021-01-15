Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах
Общество
Рособрнадзор обсудит бессрочную аккредитацию для российских вузов
Общество
Кравцов заявил об отмене ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году
Общество
В МЧС сообщили о снижении числа пожаров в России в 2020 году
Общество
Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах
Общество
Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
Авто
Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году
Общество
Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса в России
Экономика
Минфин начал разрабатывать стратегию развития финрынка до 2030 года
Сюжет:

Синоптик пообещала россиянам снежную погоду в феврале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. На эту тему она высказалась в пятницу, 15 января, в беседе с «Российской газетой».

Снега не допросишься: чем грозит теплая зима
Стоит ли ждать неурожая, обмеления рек и других напастей

По словам Паршиной, сильных морозов не ожидается на северо-востоке Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на Чукотке. Обычно там под конец зимы отмечается сильное похолодание.

Только на юге Дальнего Востока, на юге Сахалина и юге Хабаровского края может быть холоднее, чем обычно.

На европейской территории осадков выпадет больше нормы. Как ожидается, в Свердловской и Челябинской областях, на всей территории Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Магаданской области тоже может быть много осадков.

В пределах нормы они будут фиксироваться на юге Курской, Воронежской областей, в Тамбовской и Саратовской областях, на Нижней Волге и Нижнем Дону, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа.

В Москве в феврале может выпасть осадков больше обычного. Среднемесячная температура февраля в столице составит –7,7 градуса.

Паршина также напомнила, что февраль является переходным месяцем — если в начале среднесуточная температура воздуха составляет –10 градусов, то к концу уже –5 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021