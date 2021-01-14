Вильфанд рассказал о причине погодных аномалий в Москве

Снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона. Об этом в четверг, 14 января, заявил РЕН ТВ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вышел так называемый южный циклон, балканский циклон. Его особенность заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный фронт. Зона между теплым и холодным фронтами называется теплым сектором, и она очень узенькая была. Необычность заключается в том, что помимо снега холодная погода в тылу этого циклона, заток северных, северо-восточных ветров», ― рассказал он телеканалу.

Вильфанд отметил, что снегопад был хорошо прогнозируемым процессом, о котором синоптики предупреждали за трое суток. Он подчеркнул, что после ночной метели столичный автотранспорт оказался в сложной ситуации.

Метеоролог сообщил, что после прошлой ночи высота снежного покрова на станции составила 34 см, а это в свою очередь намного выше прошлогодних показателей. Вильфанд указал, что столичному региону столь обильные осадки зимой не свойственны, назвав этот снегопад ярким явлением.

«В субботу будет небольшое повторение четверга. Конечно, снег не будет таким интенсивным, но, по расчетам, около 5 мм выпадет, усиление ветра до 15 м/с. Опять это означает, что будет метель», ― предостерег научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, температура ночью опустится до –18… –23 градусов, а днем будет на отметке в 15–17 градусов ниже нуля. Такая тенденция сохранится и в воскресенье, но уже без осадков. В понедельник в Москве может похолодать до –25 градусов.

Ранее в этот день заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что наземный городской транспорт работает в соответствии с графиком, несмотря на снегопад, однако добавил, что он ходит с увеличенными интервалами и более медленно.

Кроме того, Бирюков сообщил, что власти столицы просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте и временно пересесть на общественный, если есть такая возможность. Это требуется для того, чтобы коммунальные службы смогли за более короткий срок ликвидировать последствия снегопада.

14 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в российской столице утихнет в четверг днем, отметив, что в ночь на 14 января в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.