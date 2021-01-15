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Жителей Петербурга призвали не бояться лис в городе

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С появлением холодов жители Санкт-Петербурга стали замечать диких лис в городе, но они не представляют опасности, если их не спровоцировать, сообщили в пятницу, 15 января, в городском комитете по природопользованию.

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«Дикие животные не приходят просто так на территорию людей — чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна», — приводятся в публикации слова начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николая Ахматовича

Он также добавил, что для предотвращения случаев заболевания бешенством среди животных специалисты размещают в местах обитания диких зверей подкормку с вакциной.

Жители города обратились в комитет, они заметили на улице района Колпино дикую лисицу. По мнению экспертов, животных привлек запах пищи, бытовые отходы и мыши.

«Беспокоить лис не стоит - если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Важно помнить, что лисица — дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — подчеркнули в пресс-службе комитета.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Московской области ветеринары и охотники ищут сбежавшего от владельца метиса волка и собаки. Подчеркивается, что животное опасно для окружающих.

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