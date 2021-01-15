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В Подмосковье ищут сбежавшего от хозяина метиса волка и собаки

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В Московской области ветеринары и охотники ищут сбежавшего от владельца метиса волка и собаки. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

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Поиски ведутся в Одинцовском городском округе.

«В настоящий момент сформирована группа из ветеринарной службы, охотников и специализированных ловцов для поиска данного животного. <…> В настоящий момент мы можем оценивать только видеосъемку, которую нам предоставили жители, и по данной видеосъемке животное очень похоже на метиса волка и собаки», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на груди животного специалисты заметили пятно белого цвета, что и привело к выводам о метисе. По его словам, ближайшие дикие волки зарегистрированы в Можайском городском округе. В этой связи предполагается, что данное животное принадлежит частному лицу.

Он подчеркнул, что животное опасно для окружающих, и при встрече с ним следует в кратчайшие сроки сообщить об этом в администрацию города, полицию и ветеринарную службу, пишет РИАМО.

«Содержание волков запрещено законом, и если владелец будет обнаружен, его ждет штраф», — заметил собеседник.

В последний раз случай появления волка был зарегистрирован в Подмосковье на границе с Рязанской областью. Волк был болен бешенством и сильно покусал человека, отмечает телеканал «360».

14 января сообщалось, что вакцинация домашних животных от бешенства началась в Москве. Сделать прививку своему питомцу в январе можно в 26 государственных ветеринарных клиниках и в 134 временных прививочных пунктах, где также работают ветеринарные специалисты.

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