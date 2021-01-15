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Оператор «Северного потока – 2» подтвердил возобновление строительства с 15 января

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Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2», оно возобновится 15 января. Об этом в четверг, 14 января, заявил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен в беседе с «Интерфаксом».

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«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока – 2» от компании Nord Stream 2 AG», — приводит агентство его слова.

Хансен добавил, что работы в датских водах возобновятся с 15 января на основе условий, зафиксированных в выданном разрешении.

Таким образом, он подтвердил заявление энергетического агентства от 7 января.

При этом, по данным международной системы позиционирования морских судов, трубоукладочное судно «Фортуна» 14 января вышло из германского порта Висмар, в котором оно находилось с конца декабря 2020 года.

В конце декабря Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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