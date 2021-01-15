Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 26

По меньшей мере 26 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило агентство AFP со ссылкой на чрезвычайные службы на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о семи погибших и более шести пострадавших в результате землетрясения силой 6,2 балла, которое произошло на острове Сулавеси в Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 6 км к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км.

В результате землетрясения было разрушено более 60 зданий, в том числе офис местного губернатора и местный отель.

Кроме того, больница в городе Мамуджу на острове Сулавеси была разрушена, а под завалами оказались сотрудники и пациенты медицинского учреждения, сообщает AFP.

Несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире.