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Семь человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

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По меньшей мере семь человек погибли и более 600 пострадали при землетрясении в Индонезии. Об этом 15 января сообщает телеканал CNN.

Удар по Сулавеси
В Индонезии растет число жертв мощного землетрясения и цунами

Журналисты ссылаются на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны, которое заявило, что в результате землетрясения силой 6,2 балла на острове Сулавеси в Индонезии по меньшей мере семь человек погибли, сотни были ранены и были повреждены многие здания, а запаниковавшие жители бежали в более безопасные районы.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км, пишет «Газета.ру».

В частности, в результате землетрясения было разрушено более 60 зданий, в том числе офис местного губернатора и местный отель. Землетрясение ощущалось сильно в течение примерно семи секунд, но не вызвало предупреждения о цунами.

Кроме того, серия землетрясений за последние 24 часа вызвала по крайней мере три оползня, и было отключено электроснабжение.

Ранее информация поступала только о трех погибших в результате землетрясения.

12 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км.

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