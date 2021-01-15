Трамп попросил конгресс сократить бюджетные расходы на $27,4 млрд

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой сократить расходы в бюджете на нынешний финансовый год на $27,4 млрд. Об этом говорится в письме главы государства к руководству законодательного органа, текст которого опубликован в четверг, 14 января, на сайте Белого дома.

Глава государства за шесть дней до инаугурации Джо Байдена предложил законодателям сократить 73 статьи текущего бюджета, которые касаются расходов основных ведомств страны. Согласно законодательству, глава вашингтонской администрации имеет право выступить с такой инициативой, однако конгресс в течение 45 дней должен сам принять окончательное решение по сокращению уже одобренных расходов. По мнению газеты The Washington Post, просьба Трампа будет проигнорирована.

В четверг генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин заявил, что намерен допросить старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации его отца в январе 2017 года. Демократы обвиняют главу Белого дома в использовании служебного положения для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему уже поданы в федеральные суды. Трамп все эти подозрения отрицает.

Ранее, 28 декабря, прошлого года американский лидер подписал проект бюджета общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией.