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Трамп попросил конгресс сократить бюджетные расходы на $27,4 млрд

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Действующий президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой сократить расходы в бюджете на нынешний финансовый год на $27,4 млрд. Об этом говорится в письме главы государства к руководству законодательного органа, текст которого опубликован в четверг, 14 января, на сайте Белого дома.

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Глава государства за шесть дней до инаугурации Джо Байдена предложил законодателям сократить 73 статьи текущего бюджета, которые касаются расходов основных ведомств страны. Согласно законодательству, глава вашингтонской администрации имеет право выступить с такой инициативой, однако конгресс в течение 45 дней должен сам принять окончательное решение по сокращению уже одобренных расходов. По мнению газеты The Washington Post, просьба Трампа будет проигнорирована.

В четверг генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин заявил, что намерен допросить старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации его отца в январе 2017 года. Демократы обвиняют главу Белого дома в использовании служебного положения для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему уже поданы в федеральные суды. Трамп все эти подозрения отрицает.

Ранее, 28 декабря, прошлого года американский лидер подписал проект бюджета общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией.

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