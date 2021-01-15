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Генпрокурор Вашингтона заявил о планах допросить сына Трампа

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Генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин намерен допросить старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации его отца в январе 2017 года. Об этом сообщила газета The Washington Post в четверг, 14 января.

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Отмечается, что ведомство уже обратилось к сыну действующего президента США с просьбой о даче показаний. Также издание напомнило, что в декабре 2020 года старшая дочь главы Белого дома Иванка Трамп была вызвана в прокуратуру Вашингтона на допрос в рамках того же расследования.

Демократы обвиняют президента США — республиканца Дональда Трампа в использовании служебного положения для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему уже поданы в федеральные суды. Трамп все эти подозрения отрицает.

14 декабря 2018 года в СМИ появилась информация, что Иванка Трамп принимала участие в переговорах по распределению средств, собранных на инаугурацию американского лидера.

По их данным, Иванка напрямую общалась с инаугурационным комитетом о стоимости аренды гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне. При этом представитель комитета выразил дочери Трампа свою обеспокоенность завышенный ценой, «высказывая опасения за последствия, если это будет проверено». Если же отель Трампа действительно завышал цены, то это является нарушением федерального закона.

Представитель Иванки Трамп заявил, что дочь президента США участвовала в обсуждении лишь на начальном этапе и просила, чтобы цена аренды «соответствовала рыночной». Прокуроры полагают, что средства могли быть потрачены на нецелевые нужды.

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