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Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Новосибирском

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Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Бердск Новосибирской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени (0:40 мск). Отмечается, что 20 человек были эвакуированы пожарными. Площадь возгорания составила 55 кв. м. По факту обнаружения погибших проводится проверка, пишет ТАСС.

Ранее, 14 января, сообщалось, что в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки во время пожара. Причиной возгорания стала неисправность печи.

В ночь на 14 января крупный пожар произошел в Хабаровске. В результате возгорания на втором этаже девятиэтажного дома погибли пять человек — годовалый мальчик, восьмилетняя девочка, их мать, отец и дедушка. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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