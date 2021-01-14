Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка в пожаре в Приангарье

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки во время пожара. Причиной возгорания стала неисправность печи.

Пожар произошел в одном из поселков Нижнеудинского района вечером 13 января. В горевшем помещении обнаружили шестилетнюю девочку без сознания. Установлено, что ребенок находился дома без присмотра, пока родители были на работе. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи констатировали смерть девочки. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности отопительной печи, огонь перешел на потолочное перекрытие. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Установлено, что семья не состояла на профилактическом учете. Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства трагедии.

В ночь на 14 января крупный пожар произошел в Хабаровске. В результате возгорания на втором этаже девятиэтажного дома погибли пять человек — годовалый мальчик, восьмилетняя девочка, их мать, отец и дедушка. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».