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Прокуратура проведет проверку по факту пожара с погибшими в Хабаровске
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Прокуратура проведет проверку по факту пожара с погибшими в Хабаровске

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Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту гибели пяти человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом в четверг, 14 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Представитель регионального отделения прокуратуры рассказал, что прокурор Индустриального района города Хабаровска Иван Черепанов лично выезжал на место трагедии. По предварительным данным, пять человек, включая двоих детей, скончались от удушья, пишет RT.

Пожар произошел в ночь на 14 января на втором этаже девятиэтажки по улице Белорусская, 2. В результате возгорания скончались пять человек — годовалый мальчик в возрасте и восьмилетняя девочка, а также их мать, отец и дедушка. Площадь пожара составила 10 кв. м. В настоящее время пожар ликидирован. На месте работали 28 человек и 11 единиц техники, уточняет телеканал «360».

Причины и обстоятельства возгорания выясняются, отмечает телеканал «Звезда». По предварительной версии, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются иные версии. По предварительным данным, семья на профилактическом учете не состояла.

Ранее региональный СУ СК России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Оперативно-следственная группа устанавливает личности погибших и обстоятельства пожара, пишет НСН.

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