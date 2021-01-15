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Диетолог рассказал о ферменте-убийце витамина С

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Может ли фермент аскорбатоксидаза, содержащийся в овощах и фруктах и разрушающий витамин С, негативно сказаться на состоянии иммунитета, рассказал в пятницу, 15 января, в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

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Особенно много аскорбатоксидазы в таких популярных продуктах, как огурцы и кабачки, также в значительных количествах она присутствует в цветной капусте, винограде, яблоках.

«Аскорбатоксидаза — это фермент, в котором содержится медь. Его обвиняют в том, что он инактивирует, разрушает витамин С, аскорбиновую кислоту. На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое», — сказал диетолог.

Витамин С необходим для укрепления иммунитета и жизненно важен для большинства реакций в организме. Однако, отметил врач, у современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. С такой проблемой, например, могут столкнуться люди, которые вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. По словам Бобровского, таких людей мало и недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они мало едят продуктов с витамином С.

6 января врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, переизбыток каких витаминов может быть опасен для организма человека. По словам специалиста, бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Прежде всего он касается жирорастворимых витаминов, которые хорошо всасываются и медленно выводятся.

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