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Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот

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Компаниям в России предложат перейти на электронный кадровый оборот. Как выяснили «Известия», Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части перехода на электронный кадровый документооборот)».

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Документ предполагает возможность отказа от бумажных носителей информации, например, при оформлении трудовых договоров, приказов, распоряжений, заявлений, должностных инструкций и т.д. Это подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сейчас все документы, даже если они выпущены в электронном виде, должны дублироваться на бумаге. С принятием законопроекта эта необходимость исчезнет. Законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию после тщательной проработки с работодателями и работниками.

«Сейчас вопросы обмена документами урегулированы теми поправками, которые внесены в Трудовой кодекс в части регулирования удаленной занятости. Работодатель может обмениваться кадровыми документами с дистанционными работниками электронно. В отношении сотрудников, работающих удаленно, они имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что концепция законопроекта предполагает, что каждая организация в России сможет самостоятельно выбирать — какой формат ведения документооборота, с учетом ее специфики, будет применяться — электронный или бумажный. Трудящийся в свою очередь сможет использовать портал «Работа в России» как площадку для хранения своих кадровых документов.

Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы, а также в парламентских фракциях. Правда, при этом депутаты считают, что населению надо все объяснить и не пугать его цифровизацией. Электронный формат поможет компаниям сэкономить на бумаге, архивных помещениях и логистике, полагают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не для печати: Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот

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