Префект и прокурор Парижа стали фигурантами дела о лжесвидетельстве

Префекта полиции Парижа Дидье Лальмана и генпрокурора французской столицы Катрин Шампрено обвинили в лжесвидетельстве. Об этом в четверг, 14 января, сообщила газета 20 Minutes.

Как отмечает издание, дело, фигурантами которого стали Лальман и Шампрено, касается показаний о независимости судебной власти, которые собирала специальная комиссия в парламенте страны. О необходимости расследования заявил глава комиссии, депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Юго Берналиси, им занимается прокуратура Нантера (пригорода Парижа).

В частности, префекта полиции обвиняют в том, что он не сказал правду, когда заверил, что не «нашел организаторов» несанкционированных демонстраций полиции, которые имели место в июне 2020 года.

В список подозреваемых лжесвидетелей также входят прокурор Парижа Реми Эйтс, экс-глава финансовой прокуратуры Элиан Улетт и глава апелляционного суда Парижа Жан-Мишель Айя.

В июне в нескольких французских городах прошли массовые манифестации полицейских, выступивших против обвинений властей в жестокости и расизме. В демонстрациях полицейских в Лилле, Марселе, Ницце, Тулузе и Париже представлены все французские профсоюзы правоохранителей. В столице страны силовики блокировали улицы с помощью десятков служебных машин.

Причиной протестов правоохранителей стало заявление главы МВД Франции Кристофа Кастанера, что в его ведомстве будет «нулевая терпимость» в отношении полицейских с расистскими взглядами. По распоряжению министра полицейским запретили применять удушающие приемы при задержании подозреваемых.