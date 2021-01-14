Названы сроки массовой поставки квадрокоптеров в армию

В 2021 году армия начнет получать беспилотники-квадрокоптеры. Небольшие и легкие аппараты помогут военным в выполнении боевых и повседневных задач, рассказали «Известиям» источники.

Новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дополнят две тысячи дронов самолетного типа, имеющихся в настоящее время в частях. Аппаратами оснастят разведывательные роты и батальоны. Применять новую технику планируют не только в боевых условиях, но и в повседневной деятельности. Например, с их помощью можно наблюдать за проведением занятий и территорией части.

Эксперимент по использованию в армии небольших коптеров проходил с 2019 года. Большинство из них направили в части Восточного военного округа (ВВО), несколько комплектов изделий передали в другие военные округа. В конце прошлого года итоги испытаний признали успешными.

В сентябре 2020 года Министерство обороны сообщило о первом использовании квадрокоптеров на учениях разведывательных подразделений 4-й военной базы в Южной Осетии. При помощи дронов корректировался огонь и проводилась оценка поражений целей.

«Небольшие квадрокоптеры могут быть полезны в разведке», — рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. По его словам, они эффективны при запуске с командных пунктов или с техники на марше. Для пеших разведчиков аппараты могут стать лишней нагрузкой, добавил он.

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