В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на бензин выше инфляции

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ заявили, что не видят предпосылок для роста цен на бензин в рознице выше инфляции. Об этом сообщила в четверг, 14 января, пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в оптовом сегменте ситуация должна скоро стабилизироваться.

«ФАС России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в розничном сегменте рынка. Касательно оптового сегмента рынка ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФАС, в конце 2020 года цены на нефтепродукты изменились. Это связано с повышенным спросом перед «длительными выходными».

«Ситуация повышенного спроса в эти периоды (новогодние праздники. — Ред.) является объективной и прогнозируемой. Вместе с тем произошло незначительное падение предложения, что также оказало влияние на ситуацию на рынке в части временного повышения оптовых цен на нефтепродукты», — отметили в пресс-службе.

Ранее 11 января опрошенные «Известиями» эксперты оценили ситуацию с ценами на бензин. По их мнению, рост цен больше чем на 3% в 2021 году не ожидается.