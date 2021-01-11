Эксперты не увидели оснований для резкого роста цен на бензин в 2021 году

Роста цен на бензин более чем на 3% в 2021 году не ожидается, выразили мнение опрошенные «Известиями» в понедельник, 11 января, эксперты.

По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, в текущем году не произойдет резкого роста цен на бензин, поскольку в России действует механизм демпфера, позволяющий государству сдерживать розничные цены на топливо. Так, согласно данным Росстата, по итогам прошлого года цены на бензин выросли только на 2%, в то время как инфляция потребительских цен выросла на 4.9%, что говорит об эффективности механизма демпфера. Однако свою роль сыграл обвал цен на нефть более чем на 20% в 2020 году.

«В 2021 году цены на нефть определенно будут более высокими, чем в 2020 году, по нашим оценкам, они в среднем будут колебаться в рамках $40–60 за баррель, соответственно, и цены на бензин вырастут чуть больше, чем в 2020 году, но роста более чем на 3% мы не ожидаем. В 2021 году инфляция потребительских цен, по нашим оценкам, не превысит 3,5–4%, соответственно, правительству даже не придется корректировать условия демпфера, предполагающие индексацию условных цен на бензин на внутреннем рынке на 5% в год, то есть выше уровня официальной инфляции», — объяснила Мильчакова.

Повышение цен на бензин, по ее словам, тем не менее произойдет за счет подорожания наименее дорогих марок, в том числе Аи-92 и Аи-95. Наиболее дорогие сорта, в том числе экологическое топливо, будет дорожать намного меньше.

Вице-президент Независимого Топливного Союза (НТС), зампред Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, в свою очередь, также отметил, что на сегодняшний день фундаментальных факторов для изменения цены на нефтепродукты нет.

«Два базовых параметра регулирующих цены на нефтепродукты — это механизм демпфера, а также действующий «де факто» протокол бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, которые не позволят расти розничным ценам выше инфляции и роста налогов. Цены сохранят однозначно розничную цену для потребителей на приемлемом уровне», — отметил он.

Ранее в понедельник вице-премьер России Александр Новак пообещал, что темпы роста розничных цен на нефтепродукты в стране 2021 году сохранятся в пределах инфляции.

В этот же день газета «Коммерсант» написала, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти.

Кроме этого, 11 января исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов дал прогноз «Известиям», что бензин в России в 2021 году подорожает в пределах 3–4%.

Эксперт отмечал, что рост стоимости топлива связан с ростом нефтяных котировок, а они в свою очередь зависят от спроса, который тоже стал увеличиваться после праздников.