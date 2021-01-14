Samsung представила три новые модели флагманских смартфонов Galaxy S21

Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra. Сообщение компании в четверг, 14 января, поступило в распоряжение РБК.

Все три модели, как отмечается, оснащены AMOLED-дисплеем с частотой до 120 Гц, диагональ экрана новых устройств составит 6,2 дюйма, 6,7 дюйма и 6,8 дюйма соответственно. Смартфоны получили защитное стекло Gorilla Glass Victus, а также они поддерживают мобильные сети 5G.



Емкость аккумулятора в новой линейке составила 4 тыс. мА·ч для S21, 4,8 тыс. мА·ч для S21+ и 5 тыс. мА·ч для S21 Ultra.

В комплекте устройства не содержится наушников и зарядки — производители объясняют это заботой об экологии и поведением покупателей, которые зачастую пользуются уже имеющейся зарядкой.

Новые смартфоны поддерживают съемку в формате 4К и 8К. S21 и S21+ обладают одинаковыми камерами из трех модулей — широкоугольного и ультраширокоугольного на 12 Мп, а также телефотообъектива на 64 Мп. S21 Ultra включает в себя четыре модуля камеры — ультраширокоугольный объектив на 12 Мп, широкоугольный на 108 Мп и два телефотообъектива на 10 Мп.

Продажи новой линейки начнутся 5 февраля, предзаказ стартует с 14 января.

Стоимость модели Galaxy S21 составит от 74,99 тыс. рублей, две другие модели будут стоить от 89,99 тыс. рублей и от 109,99 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, компания представила беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Их отличительной особенностью является функция активного шумоподавления и метки SmartTag. Благодаря этому смартфон сможет найти, например, утерянные ключи, к которым присоединена метка.

В октябре 2020 года стало известно, что Samsung догнала Apple по выручке от продаж смартфонов в России. Доля продаж устройств Samsung в денежном выражении в III квартале в России сравнялась с выручкой от реализации продукции Apple и составила 32,8%.