Samsung догнала Apple по выручке от продаж смартфонов в России

Доля продаж устройств Samsung в денежном выражении в III квартале в России сравнялась с выручкой от реализации продукции Apple и составила 32,8%, сообщил «Известиям» представитель одного из ритейлеров.

У Samsung очень широкий модельный ряд. Южнокорейский производитель предлагает смартфоны во всех ценовых сегментах — от очень дешевых до ультрадорогих, это помогает ему покрывать продажи во всех категориях, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. К тому же этим летом компания устраивала многочисленные акции с ритейлерами, что и позволило ей нарастить свои продажи, пояснил он.

При этом для Apple лето — не самое лучшее время для продаж, добавил аналитик. Все поклонники «яблочной» продукции ждут презентации новых телефонов, которая традиционно проводится в конце сентября, но в этом году была отложена до середины октября.

Кроме того, Samsung частично заместил рыночную долю устройств бренда Honor, которые производит Huawei. Продажи последних упали из-за торговой войны между США и Китаем. Google приостановила сотрудничество с китайским производителем, и сервисы компании перестали быть доступны на его смартфонах.

Во II квартале компания занимала 17,7% рынка в денежном выражении и 25% в штучном. По предварительным итогам III, предоставленным одним из ритейлеров, доля Honor в денежном выражении уменьшилась до 11,8%, а в натуральном — до 18,3%.

По данным МТС, в III квартале 2020 года в России продали 8,7 млн смартфонов — на 7% больше, чем в 2019-м. Выручка составила 154,6 млрд рублей, превысив прошлогоднюю на 20%.

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