Реконструкцию исторической части Ельца оценили в 2,3 млрд рублей

Реализация проекта реконструкции исторической части города Елец (Липецкая область) может обойтись властям в 2,3 млрд рублей. Об этом ИА «Абирег» рассказали в региональной администрации.

Проект рассчитан на шесть лет. За это время планируется обновить 14 зданий, расположенных на территории в 14 га.

Согласно проекту, модернизация коснется площади Ленина, водонапорной башни, Каракумовского моста, табачной фабрики. Также масштабные работы затронут улицу Мира, где расположен объект культурного наследия XVIII–XIX веков.

По словам губернатора Игоря Артамонова, в прошлом году из-за трудной эпидемиологической ситуации в проект реконструкции пришлось внести корректировки.

«Сейчас мы плотно работаем с профильными министерствами. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Убежден, что мы сможем сделать город еще более красивым и привлекательным для туристов», — заявил глава региона.

В конце августа 2019 года сообщалось о планах провести масштабную реконструкцию исторической части Ельца. Тогда Минкульт РФ поддержал идею включить Елец в список исторических поселений, что позволит городу получить финансовую поддержку из федерального бюджета.